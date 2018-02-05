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Almanya'da 'şüpheli' koalisyon bekleyişi

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 19:06 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 19:06

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Alman ekonomi profesörlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğu ülkede kurulması beklenen büyük koalisyon hükumetine şüpheyle bakıyor.


Ifo, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal  Demokrat Parti'nin (SPD) “büyük koalisyon” olarak da adlandırılan bir koalisyon  hükumeti kurması konusunda Alman ekonomistlerin tutumuna ilişkin Frankfurter  Allgeimeine Zeitung gazetesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını  yayımladı.
 
131 Alman ekonomi profesörünün katıldığı anket sonuçlarına göre,  Almanya’da ekonomi profesörleri olası bir büyük koalisyona ilişkin çok hevesli  değiller.
 
Ekonomistler, olası koalisyon hükumetinin hem vergilendirme politikası  hem de yüksek hızda internetin yaygınlaştırılması yönündeki isteksizliğini  eleştirdiler. Sığınma politikasındaki kısıtlamalar geniş bir şekilde onay gördü.  Ayrıca ankete katılan ekonomistlerin birçoğu daha ağır kısıtlamaları  destekliyor.
 
Anket katılımcılarının yüzde 25’i yeni seçim istiyor
 
Ankete katılanların yüzde 31'i büyük koalisyonun lehine oy  kullanırken, yüzde 40'ı azınlık hükümetini bir birlik partisinin başkanlığında  destekliyor. Katılımcıların yüzde 25'i ise yeni seçim istiyor.
 
Ekonomistlerin yüzde 41'i Almanya'yı AB bütçesine katkısını artırma  düşüncelerini önceden açıklamasını eleştirdi. Buna karşın, anket katılımcılarının  yüzde 34'ü bunu destekledi.
 
Ekonomistler göç konusunda daha fazla kısıtlamaya  destekliyor
 
Ekonomi profesörlerinin çoğunluğu göçe ilişkin daha fazla kısıtlamaya  ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
 
Anket katılımcılarının yüzde 52'si bir kısıtlamayı doğru adım olarak  görürken, yüzde 33'ü bunun yanlış olduğuna inanıyor ve yüzde 11'i de bu konuda  kararsız kaldı.
 
Ayrıca ankete katılan ekonomistler, büyük bir koalisyonun ülkeyi  geleceğe hazırlayıp hazırlamayacağı konusunda şüpheli olduklarını da  bildirdi.
 
Öte yandan, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve  Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst  Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere  heyetleri dün Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
 
Söz konusu partilerin yeniden bir hükümet kurmak için yaptığı ve dün  tamamlanması beklenen görüşmelerin bugün de devam edeceği bildirildi.

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