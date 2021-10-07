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Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 21:09 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 21:09

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle ön görüşmelere başlandı.


Berlin'deki City Cube konferans salonunda 6 saat süren görüşmelerin  ardından partilerin genel sekreterleri, ortak basın toplantısı düzenledi.
 
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, görüşmelerin iyi başladığını  belirterek, "Göz hizasında bir görüşme oldu. Tüm konular masadaydı. Pazartesi  görüşmelere devam edeceğiz." dedi.
 
Tüm partilerin birlikte bir şeyleri başarmak ve oluşturmak  istediklerini vurgulayan Klingbeil, "Sonunda tüm partiler bir hükümet kurmayı  hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner de 3 farklı partinin birlikte  güven içinde görüşmelerinin önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Gelecek  günlerde görüşmelere devam edeceğiz." diye konuştu.
 
FDP Genel Sekreteri Wissing ise görüşmelerin gerekli ciddiyet  içerisinde yürütüldüğünü aktararak, FDP'nin, görüşmelerin derinlemesine devam  ettirilmesini istediğini kaydetti.
 
 Seçimlerde, SPD birinci gelmişti
 
FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce  Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.
 
FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama  kararı almıştı.
 
Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini  alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile  ikinci olmuştu.
 
Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de  14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP  arasında hükümet kurulması bekleniyor.

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Almanya SPD Yeşiller Sosyal Demokrat Parti
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