13 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.822 0.00 EURO 4,6760 0.07
USD 3,7980 -0.08 ALTIN 161,950 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da SPD binası PKK yandaşları tarafından ele geçirildi

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 23:43

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Hamburg eyalet teşkilatının, terör örgütü PYD/PKK yandaşları ve Alman sol gruplara mensup kişilerce basıldığı bildirildi.


Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı  binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya  girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.
 
Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar  attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını  eleştirdikleri belirtildi.
 
Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan  eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.
 
Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PYD/PKK  yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer 4 eylemci hakkında da suç  duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.