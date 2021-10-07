07 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.397 1.84 EURO 10,2860 0.13
USD 8,8700 0.00 ALTIN 502,000 -0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da seçim sonrası şok! 'Türk Armin' partisinden istifa etti

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 18:28 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 18:28

Almanya'da Başkanlık yarışını kaybeden Hristiyan Demokrat Armin Laschet, CDU Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.


Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa etti.
 
Almanya 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti. Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.
 
Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.

ETİKETLER

Almanya Armin Laschet CDU
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.