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Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı!

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 17:19

Almanya’da Minden ve Leipzig kentlerinde iki camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi


Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ve  Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne dün gece  yapılan saldırılarda, atılan taşlardan cami derneğinin camlarının kırıldığı ve  duvarlara yazılar yazıldığı ifade edildi.
 
Minden Yeşil Cami Derneği Başkanı Sabahattin Çiğdem AA muhabirine  yaptığı açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen ve kameraların tespit ettiği  görüntülere göre maskeli 4 kişinin saldırıda bulunduğunu söyledi.
 
Cami derneğinin gençlik lokaline boya torbaları ve taşların atıldığını  anlatan Çiğdem,  duvara "Afrin" ve "intikam" şeklinde yazılar yazıldığını  aktardı.
 
Çiğdem, terör örgütü yandaşlarının cumartesi günü kentte yürüyüş  yaptıklarını ve caminin önünden de geçtiklerini belirterek, "Biz ikindi namazını  kılıyorduk. Buradan geçerken seslerini yükselttiler. Dün gece de bu olay oldu."  diye ekledi.
 
Bu arada camiye yönelik yapılan saldırı Bielefeld polis sözcüsü  Kathryn Landwehrmeyer tarafından da duyuruldu. Yerel saat ile 02.40'ta meydana  gelen olayda saldırganların kim olduğunun bilinmediğini ancak saldırının "siyasi  amaçlı" gerçekleştirildiğini düşündüklerini ifade eden Landwehrmeyer, polisin  soruşturma başlattığını bildirdi.
 
Landwehrmeyer, açık bir tehlike görüldüğünde caminin bulunduğu bölgede  daha fazla polisin devriye gezdiğini ve dernek yönetimiyle irtibatta  bulunduklarını aktardı.
 
Leipzig Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı Ömer Mumcu da camiye  yönelik saldırının gece yarısı gerçekleştiğini ve ilk olarak cami imamının  saldırıyı fark ettiğini belirtti.
 
Saldırganların 3-4 kişi olduğunu söyleyen Mumcu, camların kırıldığını, binanın duvarına da terör örgütlerine ait "PKK", "YPG" ve "YPJ" harflerinin  yazıldığını belirtti.
 
Leipzig polisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
 
  

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