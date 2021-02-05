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Almanya'da patlama! Çok sayıda yaralı var

05 Şubat 2021 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 11:01

Yerel medya, güneydeki Memmingen kentinde gerçekleşen gaz patlamasında çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.


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almanya patlam memingen
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