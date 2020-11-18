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Almanya'da maske takma kuralına uymayan milletvekili gözaltına alındı

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 22:31 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 22:31

Almanya’nın başkenti Berlin’de, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikanın protesto edildiği sırada, maske takma kuralına uymayan ve polise direnen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Karsten Hilse kısa süre gözaltına alındı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde milletvekili Hilse’nin polis  tarafından yere yatırıldığı ve kelepçelendiği görülüyor.
 
Ülke basınında yer alan haberlerde, Hilse’nin gözaltına alındıktan  ve  kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
 
Berlin polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Unter den Linden  Caddesi'nde bir kişinin maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği için uyarıldığı  belirtilerek “Bu kişi iş birliği içinde olmadı. Kendisini Federal Meclis Üyesi  olarak tanıttı. Ardından kendisine eşlik eden kişiden görüntü çekmesini istedi ve  daha sonra direndi." ifadeleri kullanıldı.
 
Hilse, sosyal medyada yer alan  bir videoda, polislerin kendisine  maske takmadığı için uyarıda bulunduğunu, polise kendisini maske takma  zorunluğundan muaf tutan doktor raporunu gösterdiğini ancak üzerinde somut bir  hastalık yazmadığı için raporun geçerli sayılmadığını belirtti.
 
Polisin kendisini ittiğini, yere attığını ve ellerini arkadan  kelepçelediğini ifade eden Hilse, “Yüzümü asfalta vurdular. Bir kuralı ihlal  etmekten dolayı gözaltına alınıyorsun ve dayak atılıyor.” şeklinde konuştu.
 
Başkent Berlin’de bugün yaklaşık 5 bin kişi  Federal Meclis binasının  yakınındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde federal hükümetin Kovid-19  salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikayı protesto etmişti.
 
Göstericilerin maske ve  hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı  çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine, polis  protestoculara karışı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmiş, çok sayıda  göstericiyi gözaltına almıştı.
 
  

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Almanya’ koronavirüs maske
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