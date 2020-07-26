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Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü

AA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 0:00 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 0:00

Almanya'nın Wesel kentinde küçük bir uçağın bir apartmanın çatısına düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin  hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü  konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu  bildirdi.
 
İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Marl kentinden kalkan uçağın  Wesel'deki havalimanına indiği, Wesel'den tekrar hareketinin ardından  havalimanına 2,5 kilometre mesafedeki bir apartmanın çatısına düştüğü ifade  edildi.
 
Uçak yakıtının etrafa yayılması nedeniyle çatı katında büyük bir  yangın çıktığı ancak itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede  söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
 
Alman medyası yaşamını yitiren apartman sakininin 2 yaşındaki  çocuğunun kazadan kurtulduğunu yazdı.
 

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Almanya uçak apartmanın çatısı
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