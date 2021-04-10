10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı

10 Nisan 2021 Cumartesi - 15:55 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 15:59

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 97 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 980 bin 413’e yükseldi.


Son 24 saatte 246 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam  can kaybı 78 bin 249’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 661 bin 500’e çıktı.
 
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 120,6 olarak  açıklandı.
 
Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 9 Nisan itibarıyla 12 milyon  670 bin 288 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 910 bin 308 kişiye ikinci  dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 17 milyon 580 bin 596  doz aşı uygulandı.
 
Eyaletlerin farklı uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta  gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış  türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28  Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi, 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
 
12 Nisan’da salgındaki durumu ele almak amacıyla Başbakan Merkel ile  eyalet başbakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edilmişti.
 
Bunun yerine Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılarak, ülke  genelinde ortak kuralların geçerli olması ve hükümetin yetkilerinin artırılması  planlıyor.
 
Böylelikle salgınla mücadelede eyaletlerin farklı uygulamalar  yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
 
Şimdiye kadar, Merkel ve eyalet başbakanlarının düzenlendiği  toplantılarda, çeşitli tedbirler kararlaştırılmasına rağmen federal bir yapıya  sahip Almanya’da eyaletler farklı uygulamalara gidebiliyordu.
 

ETİKETLER

almanya covid vaka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.