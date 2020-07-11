Almanya'da iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu pilotlar öldü
AA | 11 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 21:45
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu 2 pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi.
Dülmen İtfaiyesinden yapılan açıklamada, kent çevresindeki ormanlık alana düşen planörlerdeki 2 erkek pilotun da öldüğü belirtildi.
Alman medyasında yer alan haberde, planörlerin Hollanda'ya ait olduğu ifade edildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.