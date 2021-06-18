Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Robert-Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede devam eden aşı kampanyasında 41 milyon 662 bin 903 kişiye Kovid-19’un ilk dozu, 24 milyon 657 bin 569 kişiye ikinci dozu uygulandı.

Böylelikle halkın yüzde 50,1'ine aşının ilk dozu, 29,6'sına ikinci dozu uygulandı.

Öte yandan son 24 saatte 1076 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 720 bin 31'e çıktı.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 91 artışla 90 bin 270'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, 10,3 olarak tespit edildi.

Delta varyantı Almanya'da da yayıldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin ’de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesi ve aşı kampanyasında ilerleme sağlanmasıyla Kovid-19'la mücadelede iyimser olmak için iyi sebeplerin bulunduğunu ancak yine de dikkatli davranmak gerektiğini belirtti.

Kovid-19’un daha bulaşıcı türü olan (Hindistan’da ilk görülen) Delta varyantının Almanya'da da yayıldığına işaret eden Spahn, bu yayılmanın düşük seviyede ancak hızlı gerçekleştiğini kaydetti.

Spahn, maske takma zorunluluğuna ilişkin tartışmaya da değinerek iyi hava şartlarda açık havada maske takmadan vazgeçebileceğini ancak toplu taşıma araçlarındaki gibi kapalı yerlerde maskelerin takılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de salgının henüz bitmediği uyarısında bulunarak "Virüs kaybolmadı, kaybolmayacak da." dedi.

Wieler, tedbirlerin erkenden kaldırılması durumunda virüsün özellikle henüz aşı olmayan gruplara da bulaşabileceğini belirtti.

Almanya'da Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 6 civarında olduğu bilgisini paylaşan Wieler, bu varyantın ülkede hızlı yayılabileceğine ilişkin ikazda bulundu.

Wieler, mevcut Kovid-19 tedbirlerinin sonbahara kadar devam etmesini isteyerek yaz aylarının, vaka sayılarını aşağıda tutmak için kullanılması gerektiğini kaydetti.