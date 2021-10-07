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Almanya'da flaş ezan kararı! Cuma günleri için izin verilecek

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 21:26 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 21:26

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini bildirdi.


Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bu yönde gelen  talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli  kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı.
 
Anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan Reker, söz  konusu projenin, "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" olduğunu belirtti.
 
Reker, "Müslüman hemşehrilerimiz, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır.  Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln'de  çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir."  ifadelerini kullandı.
 
Köln'de okunacak cuma ezanıyla ilgili bazı kurallar da belirlendi.
 
Buna göre, ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı  verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak.
 
Ezan okunan her camide, çevreden gelen soruları yanıtlamak ve olası  şikayetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak.
 
Köln, eyaletin en büyük şehri konumunda
 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş  Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum  kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin en büyük  şehri olan Köln'de bulunuyor.
 
  
 
    Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.
 

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Almanya Köln Büyükşehir Belediyesi
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