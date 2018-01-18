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Almanya'da fırtına can aldı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 22:03 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 22:03

Almanya'yı etkisi altına alan "Friederike" fırtınası sebebiyle ülkede en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Ülke basınında yer alan haberlere göre, Thüringen eyaletinin Bad  Salzungen kentinde 19 yaşındaki bir itfaiye eri üzerine ağaç düşmesi sonucu  hayatını kaybetti.
 
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Lippstadt kentinde 68 yaşındaki bir  kişi fırtına sebebiyle yaptığı bir kazada ölürken, Emmerich kentinde de kamp  alanında üzerine ağaç düşen 59 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
 
Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) şirketi ise ülke genelinde uzun  mesafeli tren seferlerini durdurdu.
 
Deutsche Bahn Sözcüsü Achim Strauss, ülkede tüm uzun mesafeli tren  seferlerinin durdurulması kararının hava şartlarından dolayı alındığını belirtti.
 
Strauss, fırtınanın etkisini kaybetmesinden sonra da yolcular için  kısıtlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
 
Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Thüringen ve Saksonya  eyaletlerinde de yerel tren seferleri durdu.
 
Bazı tren istasyonlarında yolda kalan yolculara sıcak içecekler ikram  edildi.
 
Duisburg belediyesi, siren alarımıyla halkı fırtınaya karşı uyardı ve  kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.
 
Fırtına sebebiyle birçok eyalette okullar tatil edildi, birçok evin  çatısı zarar gördü.
 
Köln/Bonn Havalimanı uçuşları geçici bir süre durdururken,   Düsseldorf, Hamburg ve Münih havalimanlarında da bazı uçak seferleri iptal  edildi.
 
Ülke genelinde karayollarına devrilen ağaçlar trafikte aksaklıklara  sebep oldu, birçok trafik kazası meydana geldi.
 
Alman Meteoroloji Dairesi, fırtına sürerken evlerden çıkılmamasını  istedi.
 
  
 

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Almanya Friederike fırtına
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