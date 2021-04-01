01 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 2.50 EURO 9,6110 -0.60
USD 8,1180 -1.48 ALTIN 451,960 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da çocuk istismarı skandalı! Kiliseden ayrılmak için sıraya girdiler

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 17:35 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 17:35

Almanya'da 1960 ve 1970'li yıllarda yetim çocukların cinsel istismara uğradığının ve skandalın kilise yetkilerince örtbas edildiğinin ortaya çıkmasının ardından, Katolik ve Protestan kiliselerinin üyeliğinden ayrılmak isteyenler sıraya girdi.


 Spiegel Online'ın haberinde, kilise üyeliğinden ayrılmak için Köln  Başpiskoposluğundan alınan randevuların haziran sonuna kadar dolduğu, şu an için  yeni randevu verilemediği bildirildi.
 
Kiliseden ayrılmak isteyenler için bugün internet üzerinden açılan  randevu günlerinin tamamının erken saatlerde rezerve edildiği, ilk aşamada,  Katolik ve Protestan kilisesinden çıkmak isteyen 1500 kişinin randevu alabildiği  belirtildi.
 
Kilise üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin temmuz ayına randevu  alabilmesi için mayıs ayından itibaren tekrar randevu verilmeye başlanacağı ifade  edildi.
 
Taciz ve istismar sistematik hale gelmişti
 
Almanya'da 1960-1970 yıllarında yetim çocukların rahiplere ve zengin  iş insanlarına ödünç verildiği, satıldığı ya da yıllarca cinsel istismara  uğradıkları ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili hazırlanan 560 sayfalık bir raporda,  Speyer'deki bir manastırda görevli bazı rahibeler aracılığıyla Alman  kilisesindeki çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın nasıl sistematik hale  geldiğine dair detaylar yer almıştı.
 
Yüzde 80'ini 8-14 yaşlarındaki erkeklerin oluşturduğu 175 çocuğun 20  yıldır tacize uğradığı belirtilen raporda, bazı çocukların evlat edinilmesinin  kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri  için koruyucu bir eve götürdüğü kaydedilmişti.
 
İstismarcıların yüzde 80'inin öldüğü ve bir kısmının ise daha sonra  rahiplikten ayrıldığı belirtilmişti.
 
Gazetecilerden "mutlak sessizlik taahhüdü" istendi
 
Katolik Kilisesindeki "taciz" iddialarıyla ilgili Ocak 2020'de, Köln  Başpiskoposluğu, gazetecilere yönelik brifing düzenlemiş, toplantıda gazetecilere  imzalatılmak istenen "mutlak sessizlik taahhüdü" tepki çekmişti.
 
Toplantıya katılan 8 gazeteci, "Sözleşmeyi imzalayan gazeteciler, bu  bilgilerle ilgili mutlak olarak sessiz kalmayı taahhüt eder." yazılı belge  imzalatılmak istenmesi üzerine toplantıyı terk etmişti.
 
2014'te Köln Başpiskoposu olarak atanan Rainer Maria Woelki ile diğer  üst düzey kilise yetkilileri, rahiplerin çocuk istismarını örtbas etmek ve  istismar iddialarıyla ilgili Vatikan'ı bilgilendirmemekle suçlanıyordu.

ETİKETLER

çocuk istismarı istismar skandal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.