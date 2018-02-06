Almanya'da cadı kazanına atılan genç kız yandı

Almanya'da, her sene düzenlenen 'cadılar geçidi'nde 18 yaşındaki bir seyircinin vücudu yandı.

BBC'nin haberine göre polis, Eppingen kentinde 2003'den bu yana yapılan karnavalda, bir seyircinin vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluşmasının ardından soruşturma başlattı.

Bazı görgü tanıkları, 18 yaşındaki genç kızın, önce şaka yapılarak "cadı kazanı"na taşındığını ancak daha sonra diz seviyesindeki kaynar suya sokulduğunu söyledi.

Olay yerindeki bazı kişiler ise genç kızın karnavaldaki kazanın üzerinde tutulduğunu ileri sürdü.

Vücudu kaynar sudan yanan gencin, geçitteki kişiler tarafından yol kenarında terk edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Polis, odun sobası üzerinde kaynatılan kazana el konulduğunu ve söz konusu "cadı grubu"ndan bazı kişilerin tespit edildiğini belirtti.

Geçidi organize eden Eppingen cadılar birliği, olaydan ötürü son derece şaşkın olduklarını kaydetti.