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Almanya'da büyük aşı krizi! Fazla doz verdiler

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 20:19 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 20:19

Almanya’da bir huzurevindeki 8 çalışana koronavirüs (Covid-19) aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5'i hastaneye kaldırıldı.


Olay, Almanya'nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı.
 
Çalışanlardan 5'i hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTechten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

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