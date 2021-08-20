Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki bisikletli bir kadın, Spandau ilçesinde bulunan Haselhorst Metro İstasyonu'ndan asansörle çıkmak istedi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli bir kişinin de aynı asansöre binmeye çalıştığı ve bu sırada bisikletiyle kadının bacağına vurduğu belirtilen açıklamada, daha sonra bu kişinin aniden kadına saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırganın kadının başına ve vücuduna birçok kez vurduğu, başörtüsünü başından çekip çıkardığı ve yabancı düşmanı söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Kadının kaçmaya çalıştığı ancak saldırganın bisikletini kadının sırtına attığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine kadının yere düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırganın darbetmeye devem ettiği sırada kadının cep telefonun da zarar gördüğü, daha sonra saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Ağır yaralanan kadının olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.