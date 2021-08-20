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Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 20:10 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 20:10

Almanya’nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kadının, kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.


Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki bisikletli bir  kadın, Spandau ilçesinde bulunan Haselhorst Metro İstasyonu'ndan asansörle çıkmak  istedi.
 
Henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli bir kişinin de aynı  asansöre binmeye çalıştığı ve bu sırada bisikletiyle kadının bacağına vurduğu  belirtilen açıklamada, daha sonra bu kişinin aniden kadına saldırdığı aktarıldı.
 
Açıklamada, saldırganın kadının başına ve vücuduna birçok kez vurduğu,  başörtüsünü başından çekip çıkardığı ve yabancı düşmanı söylemlerde bulunduğu  ifade edildi.
 
Kadının kaçmaya çalıştığı ancak saldırganın bisikletini kadının  sırtına attığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine kadının yere düştüğü  kaydedildi.
 
Açıklamada, saldırganın darbetmeye devem ettiği sırada kadının cep  telefonun da zarar gördüğü, daha sonra saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisi  paylaşıldı.
 
Ağır yaralanan kadının olay yerine gelen ambulansla hastaneye  kaldırıldığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Almanya Berlin başörtülü
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