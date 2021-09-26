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Almanya’da başbakan adayı Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 20:49 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 20:49

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, CDU/CSU'nun öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti.


Laschet, ilk sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından başkent Berlin'de, CDU Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
 
Bu seçim akşamının çok özel olduğunu belirten Laschet, 16 yıl sonra Başbakan Angela Merkel’in genel seçimde yeniden aday olmadığını ifade etti.
 
Laschet, bu 16 senenin Almanya için iyi yıllar olduğunu vurgulayarak, Merkel'e teşekkür etti.
 
Anketlere göre, seçimlerin başa baş geçtiğine işaret eden Laschet, "Bu seçim akşamı istisnai bir durum. Henüz elimizde güvenilir rakamlar yok. Ancak bu sonuçtan memnun olmadığımızı şimdiden söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Laschet, bu seçim gecesinin uzun geçeceğini ve nasıl sonuçlanacağının şimdiden söylenemeyeceğini, muhtemelen Almanya'da ilk kez gelecek hükümetin 3 partiyle kurulacağını kaydetti.
 
Hükümet kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu belirten Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

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Almanya Laschet CDU
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