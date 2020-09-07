Almanya'da asgari ücret ne kadar? Almanya işçi alımı yapıyor mu?

ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Almanya, asgari ücret alan bir işçinin bile yüksek yaşam kalitesine sahip olduğu bir ülke olarak ön plana çıkıyor. İşsizliğin de en az seviyede olduğu bu ülkede asgari ücrete belirli periyotlarla zam yapılıyor. Bu zam oranı yapılırken de paranın alım gücü dikkate alınıyor. Bu kapsamda son beş yılda Almanya tarafından belirlenen asgari ücretler şu şekilde:

2016 yılı asgari ücret: 1.440 Euro

2017 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2018 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2019 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2020 yılı asgari ücret: 1.498 Euro (yaklaşık 13 Bin 195 Lira)

ALMANYA İŞÇİ ALIMI YAPIYOR MU?

Nitelikli İşgücü Yasası’nın 1 Mart tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Almanya kapılarını, AB üyesi olmayan ülkelerin nitelikli işgücüne araladı.

Yeni yasal düzenlemeyle Alman ve AB vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı. Artık üçüncü ülkelerde nitelikli işgücü sınıfına girenlerlerin, iş bulmak ya da çalışmak amacıyla Almanya için yapacakları vize başvurularında yeni yasa ile yürürlüğe giren hükümler geçerli olacak. Niteliğe sahip olmayan ya da düşük nitelikli kişiler ise başvuru yapamıyor.

Almanya'ya gelerek iş bulup çalışma fırsatından kimlerin yararlanabileceği, yürürlüğe giren yasada yapılan nitelikli işgücü tanımı ile tarif ediliyor. Buna göre kişinin ya nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış olması ya da yüksek öğrenim görmüş olması ve bunun Alman makamlarınca tanınmış olması gerekiyor. Ayrıca çalışmak üzere Almanya'ya gelmek isteyenlerin, Almanca dil bilgisine sahip olmaları koşulunu karşılamaları da şart.

Nitelikli meslek eğitimi almış kişilerin yapacakları vize başvurusu öncesinde tamamladıkları meslek eğitiminin Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgelerini almaları gerekiyor. Eğer mesleki eğitimde eksikler var ve denklik alınamıyorsa meslek eğitiminin tanınması için Almanya'da yeterlilik programlarına katılma fırsatı da tanınıyor. Almanca dil bilgisi seviyesi en az A2 düzeyinde olması ve bunun için gerekli mali kaynaklara sahip olunması kaydıyla, 18 aylık vize verilerek kişilere bu programlara katılma imkanı sağlanıyor.

Yüksek öğrenim görmüş kişilerin de yine Almanya'daki bir yüksel okul ya da yüksek okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını, Alman makamları tarafından alacakları denklik belgesi ile belgelemesi gerekiyor.

Bilgi ve enformasyon teknolojileri alanındaki nitelikli işgücüne istisnalar tanınıyor. Buna göre mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 49 bin 690 euro maaş gelirine sahip olacak olanlar için öğretimlerini tamamladıklarına dair resmi belge, diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi şartı da, çalışılacak işte sadece İngilizce bilgisinin yeterli olması halinde zorunlu değil.

Yasada yapılan tanıma uygun, nitelikli işgücü olunduğuna dair gerekli koşullar karşılanıyor ve gerekli denklikler alındıysa, iş bulmak üzere Almanya'ya gelme imkanı tanınıyor. Nitelikli işgücü olarak vize alındığı takdirde, Almanya'ya gelerek altı ay boyunca iş arama imkanı veriliyor.

Bu fırsattan yararlanabilmek için getirilen kriterler, kişilerin en az B1 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmaları, kişilerin altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları ve öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri olarak belirlendi.