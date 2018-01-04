Almanya'da alarm! Kapatıldı

Almanya'da etkili olan “Burglind kasırgası” hayatı felç etti. Almanya'da uçak ve tren seferlerinde aksama yaşanırken, bazı şehirlerdeki köprüler araç geçişine kapatıldı.

Almanya'da etkili olan Burglind kasırgası hayatı felç etmeye devam ediyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bazı şehirlerdeki köprüler sel taşkını nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Düsseldorf Havalimanında uçak seferlerinde aksama yaşanırken, uçakların piste inmekte zorlandığı gözüktü. Ren Nehri üzerindeki yük gemilerinin geçişleri durduruldu. Su seviyesinin Köln Ren Nehri'nde yaklaşık 7 metreye ulaştı ve vatandaşlar uyarıldı. Bu hafta sonu su yüksekliğinin 9 metreyi bulması beleniyor.

Sele karşı önlemler alınıyor