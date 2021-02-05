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Almanya'da alarm! Şehir tamamen tahliye edildi

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 18:10

Almanya’nın Köln kentinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.


Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürth semtinde  bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında  bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenler arasında  24 hastanın da bulunduğu ve bunlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedavisi gördüğü bildirildi.
 
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba yerel  saatle 15.00'te imha edildi.
 
Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya  Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca  kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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Almanya Köln İkinci Dünya Savaşı bomba
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