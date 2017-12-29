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Almanya'da 3 aydır hükümet kurulamıyor!

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 11:59

Genel seçimlerin eylül ayında yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kabine kurma çalışmaları ilk defa 3 aydan uzun sürdü.


Genel seçimlerin eylül  ayında yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kabine kurma çalışmaları ilk defa 3 aydan uzun sürdü. 
 
Ülkede 24 Eylül’de yapılan genel seçimde yüzde 20,5 oy oranıyla  tarihinin en kötü sonucu alan  Sosyal Demokrat Parti (SPD)  yöneticileri  sonuçların açıklanmasından hemen ardından, kurulacak yeni hükümette yer  almayacaklarını açıkladı.
 
Bunun üzerine  Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat  Parti (FDP) ve Yeşiller  “Jamaika koalisyon”un kurulması hedefiyle ön görüşmelere  başladı.
 
Bu partilerin renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırdığından dolay  “Jamaika koalisyonu” olarak adlandırılan, ancak Almanya'da şimdiye kadar hiç  denenmeyen hükümetin kurulması için 4,5 hafta süren ön görüşmeler 20 Kasım’da  FDP’nin masadan kalmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı.
 
Hükümet kurulması için Steinmeier devrede
 
Ülkenin şimdiye kadar yaşanmayan bir krizle karşı karşıya kalmasından  dolayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girdi ve krizi  çözmek için Federal Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcileriyle  görüştü.
 
Erken seçime gidilmesini istemeyen ve partilerin sorumluluklarını  yerine getirmesi çağrısı yapan Steinmeier’in girişimleri sonucu ve kamuoyu  baskısı nedeniyle daha önce kesin bir dille muhalefette kalacağını açıklayan  sosyal demokratlar, CDU/CSU ile ön görüşmeler için masaya oturma kararı aldı.
 
Ancak SPD lideri Martin Schulz'un süreci zamana yaymak, alınacak her  kararı parti yönetimine ve delegelere sunmak istemesi nedeniyle iki taraf  arasında yapılacak ön görüşmeler resmen başlayamadı ve yeni yıla kaldı.
 
Hükümetin kurulamaması süresinde rekor kırıldı
 
Almanya tarihinde ilk kez genel seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla bir  zaman geçmesine rağmen bu süre içinde bir hükümet kurulamadı.
 
Almanya’da şimdiye kadar seçimlerden sonra hükümetin kurulamama  süresine ilişkin rekor 2013’e aitti. 22 Eylül 2013’te gerçekleşen genel  seçimlerden sonra koalisyon görüşmelere başlayan CDU/CSU ile SPD, seçimlerden  ancak 86 gün sonra hükümeti kurabildi.
 
Ülkede 2005’teki genel seçimlerden 65 gün sonra, 2009 seçimlerden  ise  sadece 31 gün sonra hükümet kurulabilmişti.
 
Görüşmelerden çıkan sonuçlar partilerin organlarında ele alınacak
 
SPD, aralık ayı ortasındaki kurultayında, gençlik teşkilatının  muhalefetine rağmen CDU/CDU ile "ucu açık" ön görüşmeler yapmayı kabul etti.
 
Daha sonra SPD ile CDU/CSU arasında ön görüşmelerin takvimi ve içeriği  belirlemek için partilerin yöneticileri iki görüşme yaptı. Buna göre "büyük  koalisyon" için ön görüşmelere resmi olarak 7 Ocak’ta başlayıp 12 Ocak’ta  tamamlama ve 15 madde üzerinde müzakere yapma konularında anlaşma sağlandı.
 
Buradan çıkacak sonuç önce partilerin yetkili kurullarından geçecek.  SPD, 21 Ocak'ta olağanüstü kurultay düzenleyerek ön görüşmelerden çıkan sonucu  ele alacak. Partilerin  yetkili organlarından çıkacak sonuçla iki taraf arasında  doğrudan koalisyon görüşmelerinin başlayıp başlamamasına karar verilecek.
 
Siyasi gözlemciler tüm bu süreçler nedeniyle olası koalisyon  protokolünün imzalanması ve hükümetin kurulmasının mart ayını bulabileceğini  belirtiyor.  Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik  Partisi (CSU) ve SPD'nin 4 yıldan beri hükümette bulunmalarına rağmen tarafları  koalisyon görüşmelerinde birbirinden zorlu konular bekliyor.
 
Taraflar arasında ele alınması beklenen konular
 
SPD'nin genel seçimden sonra yeniden bir "büyük koalisyona" karşı  çıkması CDU/CSU’nun üzerinde esneklik göstermesi konusunda baskıyı artırıyor.
 
SPD’nin  tabanını olası "büyük koalisyona" ikna etmesi için birçok  talebini görüşmelerde kabul ettirmesi gerekiyor.
Koalisyon müzakerelerinde tarafları bekleyen başlıca konular şöyle:
 
Sağlık sigorta
 
Görüşmelerin en çetin konularından birisi, sağlık sigortası sistemi  olacak. SPD’nin sağlık sigortasında reform yaparak, "halk sigortası" olarak  adlandırdığı tek tip sağlık sigortasına geçme isteği bulunuyor.  CDU/CSU ise  sağlık alanındaki sorunun bu tür bir sağlık sigortayla çözülemeyeceği, mevcut  "özel" ve "yasal zorunlu"  iki tip sağlık sigorta uygulamasının sürmesini talep  ediyor.
 
Sağlık sigortası primleri
 
Almanya'da çalışanlar ek ücretlerden dolayı sağlık sigortası primini  daha fazla ödemek zorunda kalıyor. SPD, işveren ve çalışanın sağlık sigortası  ücretini eşit düzeyde ödemesini istiyor. CDU/CSU’nun bu konuda değişiklik yapıp  yapmayacağı görüşmelerden çıkacak sonuca bağlı.
 
 Emeklilik
 
İki taraf arasında anlaşmanın zor olduğu bir diğer başlık da sosyal  güvenlik. SPD düşük gelirliler için emeklilik dayanışma ücreti getirilmesini  isterken, buna sıcak bakmayan Hristiyan Birlik partililer konuyu bir komisyonda  ele almaktan yana.
 
Sığınmacı politikası
 
Uzlaşılması gereken bir başka alan ise ülkeye alınacak sığınmacı  sayısında bir üst sınırın belirlemesi olarak görülüyor. CSU  ülkeye kabul  edilecek sığınmacı sayısını yılda 200 bin ile sınırlamak isterken, SPD bir  sayının belirlenmesine karşı. Merkel liderliğindeki CDU ise bu konuda SPD’nin  tutumuna daha yakın olarak görüldüğü için CSU’nun taviz verip vermeyeceği merakla  bekleniyor.
 
Vergi politikası
 
Vergi politikasında iki taraf arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.  CDU gelecek yasama döneminde halkın yılda toplam 15 milyar avro vergi yükünü  azaltmayı planlıyor. SPD ise özellikle düşük gelirlilerin vergilerini düşürmek ve  yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını istiyor. Bu konuda iki parti  arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.
 
Avrupa politikası
 
SPD, öncelikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talep ettiği  gibi Avro Bölgesi ülkelerinin ortak bir bütçe oluşturmasını istiyor. CDU/CSU buna  temkinli yaklaşıyor.
 
Erken seçim olasılığı hala bulunuyor
 
Taraflar 13’er kişilik heyetlerle koalisyon görüşmelerinde birçok  konuyu müzakere edecek. Müzakereler sonucunda bir hükümetin kurulup kurulmayacağı  net değil. Çünkü özellikle SPD, ön görüşmelerin sonucunu olağanüstü kurultayda,  doğrudan koalisyon görüşmelerden çıkan sonucu da parti tabanına oylatacak.  CDU/CDU ise SPD ile gireceği koalisyonu parti organlarının yanı sıra kurultayda  ele alacak.
 
Görüşmelerde tarafların anlaşamaması durumunda ülkenin yeniden seçime  gitme ihtimali  bulunuyor.
 
Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde "büyük  koalisyon" ile yönetildi.
 
  

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