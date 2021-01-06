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Almanya'da 2021'in kar getiren ilk fırtınasına 'Ahmet' ismi verildi!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 16:54 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 16:54

Almanya'da yaşayan farklı kültürlerin temsil edilmesini sağlamak amacıyla meteoroloji olaylarına yabancıların isimlerinin de verilmesi kararlaştırıldı. 2021'in kar getiren ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verildi.


Almanya'nın çok kültürlü yapısının daha iyi temsil edilmesi için ülkede meydana gelen meteorolojik olaylara artık yabancı isimler verilecek. 2021'in kar getiren ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verildi.
 
"Yeni Alman Medyacılar" (NdM) adlı kuruluş, Meteoroloji Dairesi'den 2021 yılına ait alçak ve yüksek hava basınç cephelerinin telif haklarını satın alarak ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı kökenli isimler verdi.
 
Alman Meteoroloji Dairesi, isim haklarını 240 ila 360 Euro (yaklaşık 2-3 bin TL) arasında satıyor.
 
ALMANYA'NIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ YANSITMAK AMAÇLANIYOR!
 
İnternet'te #wetterberichtigung (#HavaDurumuDüzeltme) hashtag'ı ile başlayan bu proje Almanya'nın çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılmasını talep eden sembolik bir girişim.
 
Yeni Alman Medyacılar'ın Başkanı Ferda Ataman, "Bugüne kadar, meteorolojik olaylarda çoğunlukla tipik Alman isimleri veriliyordu. Havayı çeşitlendirmek, sadece sembolik bir çıkış. Önemli olan toplumsal çeşitliliğin nihayet her yerde normal karşılanması” dedi
 
2021'in meteorolojik olaylarına Reinhard, Volker ve Margarethe gibi geleneksel Alman isimleri verilmeye de devam edilecek.
 
 

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