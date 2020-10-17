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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı!

17 Ekim 2020 Cumartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 17:00

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumasının corona testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu Sözcüsünün açıklamasına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yakın korumasının corona testinin pozitif çıktı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de karantinaya alındığı kaydedildi.
 
Mart ayının sonlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de, temasta bulunduğu doktorunun kroona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde önlem amaçlı karantinaya almıştı. Karantina sırasında Merkel’in yaptırdığı corona virüs testi negatif çıkmıştı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Frank-Walter Steinmeier
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