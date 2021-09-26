Almanya'da tarihi gün! Seçmenler sandık başında...

Son dakika haberi... 16 yıl boyunca Almanya ve AB’ye bugünkü şeklini veren Şansölye Angela Merkel’in halefinin kim olacağı bugün belli oluyor. SPD’nin adayı Olaf Scholz, başbakanlığa daha yakın gözüküyor. Ancak CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet’in farkı kapatması sıkı bir yarış olacağına işaret ediyor.

Almanya’da halk, 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar devam edecek. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. 709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor. 2,8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31,2 milyonu kadın, 29,2 milyonu erkeklerden oluşuyor. Seçmenlerin yüzde 21,3’ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14,4. Bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40’nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel ’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti ’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor. Anketlere göre seçimlerdeki yarışın CDU/CSU ile SPD arasında geçmesi bekleniyor. 2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti.

20’nci federal hükümetin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl öncekilerden farklı olarak, Korona salgını nedeniyle mektupla oy kullanmaya rekor düzeyde ilgi vardı.

RAKİPLER HATA YAPINCA

Son kamuoyu yoklamalarına göre Merkel’in Birlik Partileri (CDU/CSU), bir süredir 5-6 puanla önde giden Sosyal Demokrat Parti ile arasındaki farkı 1 puana kadar indirmiş gözüküyor. Anketler, yarışın çok yakın geçeceğine işaret ederken bu, ülke tarihinin en çekişmeli seçim gecelerinden birinin yaşanacağını gösteriyor.

Anketlere göre; Birlik Partileri’nin kendi içindeki adaylık tartışmaları ve aday gösterilen Armin Laschet’in sel felaketi bölgesini ziyareti sırasında gülerken kameralara yakalanması gibi hataları CDU/CSU’ya oy kaybettirdi.

SPD’NİN OYLARI ARTTI

İklim konularının önem kazanmasıyla oylarını arttıran ve ilk kez bir başbakan adayı çıkaran Yeşiller ise bir ara anketlerde ilk sıraya kadar tırmansa da adayları Annalena Baerbock’ın kitabında intihal yaptığının ortaya çıkması ve yan gelirlerine dair tartışmalarla üçüncü sıraya gerilemiş gözüküyor. Rakiplerinin hataları sayesinde aradan sıyrılan SPD, başlangıçta aldığı kötü sonuçların aksine daha fazla seçmenin gönlünü kazanan parti konumunda.

FARK 1 PUANA DÜŞTÜ

Halk nezdinde, korona destek yardımlarının halen hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapan SPD adayı Olaf Scholz hanesine yazıldığı da yapılan yorumlar arasında. Son anketlerde SPD’nin yüzde 26, CDU/CSU’nun yüzde 25, Yeşiller’in yüzde 16, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 10.5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 5 bandında olduğu gözüküyordu. Seçmenin hâlâ yüzde 30’undan fazlasının kararsız olduğu, sonucu bu kitlenin etkileyececeği belirtiliyor.

VEKİL SAYISI DEĞİŞİYOR

Sandıkta iki ayrı pusulayla oy kullanılıyor. İlk pusula, seçmenin yaşadığı seçim bölgesinin vekilini belirlemek için kullanılıyor. İkinci pusula ile ise partilerin ulusal listelerindeki adaylar için. Burada her parti aldığı oy oranına göre sandalye kazanmış oluyor. Seçim yasası normalde Federal Meclis’te 598 milletvekili olmasını öngörüyor. Ancak partilerin çıkardığı direkt adayların sayısı ikinci oylarla belirlenen vekil sayısından fazlaysa parlamentoya ilave koltuk ekleniyor. Örneğin mecliste şu anda 709 milletvekili bulunuyor.

TÜRKLER KİME OY VERECEK?

Başbakanlık koltuğunu kimin devralacağı kadar kaç Türkiye kökenlinin meclise gireceği ve oy hakkına sahip yaklaşık 1 milyon Türkiye kökenli seçmenin ne yapacağı da merak konusu.

2017 yılında Türkiye kökenli 14 milletvekili meclise girmeye hak kazanırken, mecliste temsil edilen partiler bu yıl 48 Türk’ü aday gösterdi. Ancak bu isimler genelde kendilerine listelerin ilk sıralarında yer bulamadığı için Türk kökenli vekil sayısında düşüş olabileceği değerlendiriliyor.

1990’lı ve 2000’li yılların başlarında Türklerin yüzde 60’a yakını SPD’ye destek verirken, bu tercih yıllar içinde Merkel’in partisi CDU/CSU lehine değişim gösterdi.

2013’teki genel seçimlerde Türklerin yüzde 64’ü SPD’ye, yüzde 12’si Yeşiller’e, yüzde 12’si Sol Parti’ye oy verirken, CDU/CSU’yu tercih edenlerin oranı yüzde 7’de kalmıştı.

2017’de ise Türk seçmenin yüzde 35’i SPD’ye, yüzde 20’si CDU/CSU’ya, yüzde 16’sı Sol Parti’ye, yüzde 13’ü Yeşiller’e ve yüzde 4’ü FDP’ye oy verdi. CDU/CSU’ya olan yönelim 2019 yılından sonra büyük ölçüde sürdü.

Son araştırmalar, Türklerin birlik partilerine olan desteğinin yüzde 53’e ulaştığına, SPD’ye olan desteklerinin ise yüzde 13’e gerilediğine işaret ediyor.