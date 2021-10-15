İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.
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Almanya Başbakanı Merkel, yarın Türkiye'ye gelecek
DHA | 15 Ekim 2021 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 11:22