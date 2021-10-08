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Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi ziyaret edecek

08 Ekim 2021 Cuma - 12:48 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 12:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.


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Merkel Almanya ziyaret
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