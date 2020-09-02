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Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy susturulmak istendi

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 19:33 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 19:33

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.


Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın  zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.
 
Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı  olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum."  dedi.
 
Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile  getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması  gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.
 
Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü,  tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.
 
Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.
 
Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin  bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.
 

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