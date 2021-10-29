29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1260 -0.19
USD 9,6060 0.82 ALTIN 550,980 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması: Avrupa Birliği...

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 19:43 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 19:43

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya  ziyarette bulunan Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında  göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Merkel, Türkiye ve Avrupa'nın kurallara uyarak sorunları çözmeleri  halinde kendi konumlarını hem küresel anlamda hem de ekonomik olarak  güçlendirebileceklerini kaydetti.
 
Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel,  Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye  sorunu da olduğunu belirtti.
 
Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya  kalındığını hatırlattı ve "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi  aramızda iş birliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile  de iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu." dedi.
 
AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın  bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye’nin  göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu  olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu ifade etti.
 
Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek,  Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz  nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak  Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır." diye konuştu.
 
Sorunların çözümünde Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM)  kararlarının temel alınması gerektiğini savunan Merkel, çok zaman alsa da zor  sorunların bile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.
 
Miçotakis de Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması için  çabaladığını savundu ve "Yunanistan uluslararası hukuk ve deniz hukuku  ölçütlerinde iyi ilişkiler istiyor, tabii ki komşularıyla da. Ancak tehdit kabul  etmiyor. Çok netim." dedi.
 
Miçotakis, Merkel'in halefinden de AB Konseyinin Türkiye'ye ilişkin  kararlarına saygı duyulmasını isteyeceğini ifade etti.
 
Kimsenin AB-Türkiye ilişkilerini tamamen yıkmak istemediğini söyleyen  Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan dostluk elini uzatıyor."  iddiasında bulundu.
 
  
 

ETİKETLER

Almanya Merkel Türkiye Avrupa Birliği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.