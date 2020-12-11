11 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.357 0.25 EURO 9,5750 -0.17
USD 7,8920 0.02 ALTIN 464,640 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 15:52

AB Liderler Zirvesi sonrası konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "AB Yüksek Temsilcisi'nden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik." açıklamasında bulundu. Merkel, "Türkiye'ye silah ihracatları NATO bağlamında tartışılmalı." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.


 Başbakan Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası AB  Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile  düzenlenen ortak basın toplantısında zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.  Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile  ilişkilerde yapıcı bir gündem umduğuna işaret ederek, "Ancak bize göre, Doğu  Akdeniz'de meşru olmayan sondaj çalışmaları nedeniyle yeni liste hazırlama kararı  almak zorunda kaldık. Buna rağmen Türkiye’ye el uzatmak ve Türkiye ile yapıcı  gündem üzerine çalışmak istiyoruz. Türkiye ile ilişkilerde daha çok şeyler  düşünmüştük ancak biz de hayal kırıklığına uğradık. Bunu açıkça ifade etmek  istiyorum." dedi. AB Yüksek Temsilcisini bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile iş  birliği konusunda şu an görüşülen konuların ötesinde bir rapor hazırlanması  yönünde görevlendirdiklerini aktaran Merkel, bu rapor ışığında Türkiye ile  ilişkiyi görüşeceklerini ifade etti.
 
 Alman Şansölye bir gazetecinin, Yunanistan'ın, AB'den Türkiye'ye silah  ambargosu talepleri ve Almanya'nın Türkiye'ye verilmesi gündemde olan  denizaltıları vermemesi isteğiyle ilgili soruya ise Türkiye'nin NATO üyesi  olduğunu ve NATO içindeki ülkelerin birbirlerine stratejik bağımlılıkları  bulunduğunu vurgulayarak, "Diğer taraftan gerginlikler de mevcut. Bundan dolayı  bu konuyu yoğun bir şekilde ele almaya değer." değerlendirmesinde bulundu.  Angela Merkel, silah ihracatları konularının NATO kapsamında  görüşülmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye ile ilgili yeni ABD yönetimiyle  koordinasyon içinde olmak istediğimize işaret ettik. Bundan dolayı bugün ne  Almanya’nın silah ihracatlarıyla ilgili ne de bunun dışındaki düşüncelere ilişkin  bir şey söyleyebilirim. Biz AB Yüksek Temsilcisinin raporunu bekliyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
 Merkel, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının ardından yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımında tüm AB üyesi ülkelerin koordinasyon  içinde olacaklarını, bununla tüm ülkelerin eşit erişime sahip olacağını göstermek  istediklerini belirtti. AB'nin 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına  karşı hazırlanan kurtarma paketinin kabul edilmesiyle rahatladığını ifade eden  Merkel, "Bu çok büyük bir işti." yorumunu yaptı.
 
 “Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız"
 
 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile ilişkilerin zorlu bir  konu olarak zirvede ele alındığını aktardı. AB’nin orta ve uzun vadede jeopolitik çıkarlarını savunma söz konusu  olduğunda Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Michel, kısa  vadede ise ekimdeki zirvede alınan kararlar gereği durumu değerlendirdiklerini ve  Türkiye hakkında kısıtlayıcı bir karara gittiklerini söyledi. Michel, zirvenin sonuç bildirisindeki "AB’nin tüm üye ülkelere göç  akımlarının sorumlu şekilde yönetimi hakkında Türkiye ile iş birliğine hazır  olacağına" yönelik ifadenin ne anlama geldiği sorusuna şu yanıtı verdi: “Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız. Yaptığımız şey zor bir konu  olan göç meselesinde Türkiye ile daha fazla iş birliğidir. Tüm AB üyelerinin  sorumlu bir iş birliği ve iyi bir anlayış içinde Türkiye ile iş birliği yapması  önemlidir. Bu cümlenin tek yorumlama şekli budur.”
 
 
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, Türkiye  konusunun her zaman önemli olduğunu belirterek, "İspanya her zaman AB'nin Türkiye  ile yapıcı ve pozitif bir diyaloğundan yana oldu. Zirveden çıkan karar da oldukça  dengeli ve sağlam bir karar. AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile  dayanışma içinde bulunup, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Doğu  Akdeniz'deki bazı hareketlerinden duyulan endişeler dile getiriliyor. Stratejik  ve çok fazla ortamda bir ortak olan Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa kapıları  kapatmıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "AB Türkiye ile diyaloğa açık. Türkiye'ye yeni yaptırımlar AB'nin kendi yörüngesinde istikrarı bozacak eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösterecek" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Merkel Türkiye Türkiye açıklaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.