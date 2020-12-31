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Almanya Başbakanı Merkel, AB dönem başkanlığını devretti

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 0:38 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 0:38

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.


Portekiz Başbakanı Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in  mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.
 
Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları "temel  zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" olduğunu vurguladı.
 
Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın  devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve  gurur." ifadesini kullandı.
 
Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, "AB'nin sosyal  politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde  yoğunlaşacağını" söyledi.
 
 AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana  gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyoekonomik zararlarını telafi  etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.
 
  
 

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