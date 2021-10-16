Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Diyaloğumuz bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağlandı. Sayın Merkel sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi.
Sayın Şansölyeye Suriye krizindeki samimi çabaları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hükümet ve şansölyesine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.
Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen sayın Merkel'in bu süreçteki katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız.
Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı ele aldık. Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesini teyit ettik.
Kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha paylaştık. Doğu Akdeniz, Libya, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili fikir teatisinde bulunduk.
Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.
Kültürel ırkçılığın toplumsal köklerinin kurutulması, Türklerin Avrupa'da kendileri evlerinde hissetmelerine yardımcı olacaktır. Şansölye Merkel bu sorunların çözümü konusunda samimi çaba göstermiştir.
Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.
Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.
Merkel'in açıklamalarından satır başları:
İyi ilişkileri sürdürmek için önümüzde çok fazla konu var. İş gücü anlaşmasının 60. yılını kutladık.
Uğur Şahin ile Özlem Türeci önemli örneklerden. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarını takip edip, her zaman karşı çıktık.
AB ile Türkiye ilişkilerine de değindik. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardımı da görüştük. BM ile Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız.
Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum hala gergin. Yine Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferansı'nda başlatılan sürecin devamı Fransa'da olacak. Burada en kısa sürede kalıcı bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. Bunun için yabancı güçlerin buradan çıkarılması gerektiğini ifade ettim.
Türkiye'de de çok yıkıcı orman yangınları oldu, Almanya'da yıkıcı sel felaketleri oldu. Bu durumlar bize iklimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok kapsamlı bir görüşme oldu. 16 yıl içinde başardığımız bir sürü konu oldu, işbirliğimiz için Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.