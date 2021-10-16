Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Merkel'in açıklamalarından satır başları:

İyi ilişkileri sürdürmek için önümüzde çok fazla konu var. İş gücü anlaşmasının 60. yılını kutladık.

Uğur Şahin ile Özlem Türeci önemli örneklerden. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarını takip edip, her zaman karşı çıktık.

AB ile Türkiye ilişkilerine de değindik. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardımı da görüştük. BM ile Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız.

Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum hala gergin. Yine Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferansı'nda başlatılan sürecin devamı Fransa 'da olacak. Burada en kısa sürede kalıcı bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. Bunun için yabancı güçlerin buradan çıkarılması gerektiğini ifade ettim.

Türkiye'de de çok yıkıcı orman yangınları oldu, Almanya'da yıkıcı sel felaketleri oldu. Bu durumlar bize iklimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok kapsamlı bir görüşme oldu. 16 yıl içinde başardığımız bir sürü konu oldu, işbirliğimiz için Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.