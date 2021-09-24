Almanya Başbakanı Angela Merkel'in veda turunda zor anları

Almanya Başbakanı Angela Merkel görevine veda etmesine sayılı günler kala veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti. Kuşlar ile vakit geçiren Merkel hayvanlara yem verdiği sırada zor anlar yaşadı.

Almanya'da Pazar günü yapılacak genel seçimle Angela Merkel 'in 16 yıllık başbakanlığı son bulacak. Görevini halefine devretmeye hazırlanan Şansölye, ülkenin kuzeyinde bulunan kuş parkını ziyaret etti.

Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret kimi zaman zor kimi zaman ise eğlenceli anlara sahne oldu.

KUŞLAR MERKEL'İN ÜZERİNE KONDU

Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı.

Merkel ilk anlarda paniklese de sonrasında hayvanları yemledi, onlarla vakit geçirdi.

Şansölye, "Muhabbet kuşlarıyla iyi iş çıkardım" açıklaması yaptı.

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