16 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, "Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" dedi. Merkel ise, 'Almanya'da doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne babaları göçmen Türk insanlar var. Örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bu örneklerden biri de Uğur Şahin ve Özlem Türeci.' dedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya  Başbakanı Angela Merkel ile yürüttükleri başarılı çalışmaların yeni hükümet  döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ettiği söyledi. 
 
Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'ndeki ikili görüşmelerinin ardından  ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Almanya'nın Şansölyesi  Merkel'i ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu  dile getirdi.
 
 
"Bir kez de sizin huzurunuzda Sayın Merkel'e 'Hoş geldiniz.' diyorum.  Değerli dostum Sayın Merkel'le göreve başladığı 2005 yılından bu yana karşılıklı  saygıya dayalı yakın bir diyalog tesis ettik." diyen Erdoğan, 16 senedir  gerçekleştirdikleri görüşmelerde Merkel'in her zaman sağduyulu ve çözüm odaklı  bir yaklaşım sergilediğini, görev süresi boyunca Avrupa Birliğinin içinden  geçtiği krizlerde liderliğinin belirleyici olduğunu ifade etti.
 
İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşansa da bunları  aşmayı ve iş birliğini çok daha ileriye taşımayı daima başardıklarını aktaran  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sayın Merkel'le yakın diyaloğumuz yalnızca ikili konularda değil,  bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağladı. Suriye  kaynaklı düzensiz göç krizinin engellenmesinden Suriye'nin kuzeyine insani  yardımların ulaştırılmasına kadar pek çok hususta Sayın Merkel inisiyatif  almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi. Sayın Şansölye'ye özellikle  Suriye krizinin çözümüne yönelik gösterdiği samimi çabalar için şahsım, milletim  adına teşekkür ediyorum."
 
Erdoğan, 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen Federal Meclis seçim  sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını, kurulacak yeni hükümete ve  şansölyesine de muvaffakiyetler dileyerek, "Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı  çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni  ediyorum." dedi.
 
 
"Kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha  paylaştım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel'in devlet ve diplomasi  tecrübesinin etkisini hissettirdiği bir başka alanın Türkiye-Avrupa Birliği  münasebetleri olduğuna işaret ederek, "Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze  çıkan onca zorluğa ve engele rağmen Sayın Merkel'in bu süreçteki müspet  katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, Merkel ile bugünkü görüşmelerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Nitekim Sayın Merkel'le bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz  başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık.  Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine verdiğimiz önemi teyit  ettik. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 18 Mart Mutabakatı'nın  yenilenmesi başta olmak üzere kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli  dostumla bir kez daha paylaştım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki  gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizin en kısa  sürede 50 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Almanya'daki Türk  toplumu, ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor. Ortak  zenginliğimizi teşkil ediyor."
 
 
Bu yıl Türkiye ile Almanya arasında 1961 senesinde imzalanan iş gücü  anlaşmasının 60. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, Almanya'nın  kalkınmasına, çok kültürlü ve müreffeh bir ülke haline gelmesine önemli katkılar  yapan Türk toplumunun emeklerini bir kez daha takdir ettiklerini söyledi.
 
"Merkel'in Türk toplumuyla geliştirdiği yakın temastan mutluluk  duyduk"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel'in görev süresi boyunca  Türk toplumuyla geliştirdiği yakın temastan mutluluk duyduklarının altını  çizerek, şöyle devam etti:
"Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile ayrımcılık ne yazık ki  Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor. Saldırı,  hakaret, düşmanca ve ayrımcı muamelelerde bulunan tüm faillere karşı etkin  tedbirler alınması büyük önem taşıyor. Kültürel ırkçılığın toplumsal köklerinin  kurutulması, Türklerin kendilerini Avrupa'da tam anlamıyla evlerinde  hissetmelerine yardımcı olacaktır. Şansölye Merkel, bu sorunların çözümü  konusunda daima samimi çaba göstermiştir. Halefinin de aynı gayret içerisinde  olacağına yürekten inanıyorum. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman  dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği  bu son ziyaret için Merkel'e teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında  kendilerine başarılar diledi. Erdoğan, uluslararası camianın Merkel'in  tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
 
Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Huber Köşkü'ndeki ikili  görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
 
Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarının durumuna ilişkin bir soru  üzerine Erdoğan, her ülkede yargının bağımsız olduğunu söyledi.
 
Yargının bağımsızlığını savunduklarının altını çizen Erdoğan,  "Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Yargının vereceği veya verdiği karara benim bir  Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem söz konusu değil. Yeter ki yargının adil  olduğuna hep birlikte inanmış olalım." diye konuştu.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci anlaşmaları konusundaki soru üzerine  şunları aktardı:
"Mülteciler konusunda malumunuz Türkiye bu işin adeta misafirhanesi  durumunda. Malum 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan 300 bin  var. Bütün bunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ve bu insanları tabii  bizim ötelememiz Yunanistan'ın yaptığı gibi, mümkün değil, yapamayız. Şu anda biz  bunlara aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz ve bu ev sahipliğimiz  devam edecektir. Çünkü göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen  kabulleniyoruz. Bir taraftan biliyorsunuz briket evler yaparak o briket evlerde  de onlara çadırlarda falan değil, o briket evlerde onları ağırlamayı da ayrıca  bir görev telakki ettik. Şu an itibarıyla 60 bini aşkın briket evi bitirdik,  hedefimiz bunu 100 binin üzerine çıkarmak."
 
 
"50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Şansölye ile çalışmak  nasıldı?" sorusuna şu karşılığı verdi:
"16 yıl kısa bir süreç değil. Benim de 19 yılım var. Bu süreç  içerisinde birçok dünya lideriyle bir arada çalıştık, görüştük. Tabii Sayın  Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir  sürece imza attı. Belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya, Türkiye  ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi, fakat koalisyon hükümetleri de  tabii çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri  de çok çok başarısız olmuştur, hiçbir netice alamamıştır. Başkanlık sistemine  geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışmanın  içerisine girdik. Temennimiz odur ki yeni yönetimle bu başarılı süreci aynen  devam ettiririz. Zira Almanya'da ciddi manada bir Türk potansiyeli var ve bu  insanlar da orada sağlıklı bir yaşamın sürecini inşallah görmek, yaşamak  istiyorlar. Onlar orada mutlu oldukça Türkiye-Almanya arasındaki bu mutluluğu  yaşamak istiyoruz. Hedef de 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım  istiyoruz."
 
 
Angela Merkel'in, "Koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım  anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur, koalisyonlar bizim yapımıza  uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz." sözleri üzerine  Erdoğan, "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız." dedi. Merkel de  "Doğrudur, hayat böyle, fakat buna rağmen güzel." yorumunu yaptı. Erdoğan da  torununun kendisine "Dede, ne yapacaksın hayat böyle." dediğini aktardı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısını "Değerli Şansölye'nin  inşallah bundan sonra değerli fikirlerinden, düşüncelerinden, uluslararası  toplantılarda da istifade etme arzusuyla tekrar şahsım, milletim adına bundan  sonraki hayatında başarılar diliyorum." sözleriyle tamamladı.
 

ETİKETLER

Merkel Erdoğan Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.