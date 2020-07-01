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Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:55 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 1:55

Almanya, 6 ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Hırvatistan'dan devraldı.


Almanya’nın "Birlikte Avrupa'yı yeniden güçlendirmek" sloganıyla 31  Aralık’a kadar yürüteceği dönem başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele edilmesine ağırlık  verilecek.
 
 Alman hükümetinin resmi programında, Avrupa'nın Kovid-19 krizinden  güçlü bir şekilde çıkması için tüm güçle çalışılacağı belirtilerek, Avrupa'nın  geleceği ile ilgili de AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçenin belirlenmesi,  iklimin korunması, dijitalleşme, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın dünyadaki rolü   ile İngiltere'nin birlikten ayrılmasına ilişkin müzakereler gibi konuların  Almanya'nın dönem başkanlığında önemli yer alacağı ifade edildi.
 
 Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı yapacağı dönemde AB-Afrika ve  AB-Çin zirvelerinin düzenlenmesi planlanıyor.
 
 Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin dönem başkanlığında   beklentilerin büyük olduğunu bildiğini ifade ederek, "Krizden iyi bir şekilde  çıkarak ve Avrupa'yı geleceğe hazırlayarak bu beklentileri yerine getirmek  istiyoruz." dedi.
 
AB Konseyi Dönem  Başkanlığı
 
AB Konseyi Dönem  Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler  arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem  başkanı ülke AB Konseyi  toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini  sağlıyor.
 
 AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Almanya'dan sonra 1 Ocak 2021'de  Portekiz üstlenecek.

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