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Alman rahip izin verdi PKK yandaşları kilisede eylem yaptı

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 23:30 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 23:30

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Aziz Stefan Kilisesi'nin rahibi Toni Faber ile anlaşan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, kilisenin balkonunda Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü "Zeytin Dalı" Harekatı karşıtı pankart açtı.


Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK  yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan "Suriye’deki  Kürtlere barış" yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi.
 
Eyleme izin veren Rahip Faber, gazeteye yaptığı açıklamada,  eylemin  Suriye’deki Kürtlere barış getirmesi için "olumlu bir işaret" olduğunu savundu.
 
Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde camilere  saldırılar düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına bir dini kurumun eylem yapma izni  vermesi, ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere Müslümanların tepkisine yol  açtı.
 
   
 

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