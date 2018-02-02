Alman rahip izin verdi PKK yandaşları kilisede eylem yaptı

Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan "Suriye’deki Kürtlere barış" yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi.

Eyleme izin veren Rahip Faber, gazeteye yaptığı açıklamada, eylemin Suriye ’deki Kürtlere barış getirmesi için "olumlu bir işaret" olduğunu savundu.