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Alman polisinden Türk vatandaşına skandal hareket!

Almanya, (DHA) |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:11 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 1:11

Alman polisi, Frankfurt kentinde rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet uyguladı.


Almanya'da Türklere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi  (34) polis tarafından sokak ortasında darp edildi. Polisin Çiftçiye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı. Çiftçi'nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı. Çiftçinin Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ifade edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
 

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Alman Frankfurt Türk vatandaşı
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