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Alman partilerden kritik Türkiye mesajı

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 19:34 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 19:34

Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar arasında süren koalisyon görüşmelerindeki taslak metinde, "Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel çıkarımız var" ifadesi yer aldı


Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile  Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon  görüşmelerinde, taslak protokolde "Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel  çıkarımız var'' ifadesi yer aldı. 
 
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile SPD) arasında devam eden  koalisyon görüşmelerinde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı, diğer konularda ise  görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
 
Alınan bilgiye göre CDU/CSU ve SPD’nin hazırladığı  taslak koalisyon  protokolünde, Türkiye ile ilgili bir bölüm de bulunuyor.
 
Taslakta, "Türkiye, çok yönlü ilişkilerimizin olduğu Almanya’nın  önemli  bir müttefiki ve Avrupa Birliği’nin komşusudur. Bu yüzden Türkiye ile iyi  ilişkide olmak için özel çıkarımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Öte yandan, Türkiye’deki demokratik durum ve hukuk devletinin uzun bir  dönemden beri "kötüleştiği" iddia edilen taslakta, bu nedenle Türkiye'nin AB'ye  üyelik sürecinde yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların da kapanmaması görüşü  yer aldı.
 
Taslakta, vize serbestisi veya Gümrük Birliği’nin genişlemesinin de  Türkiye’nin gerekli şartları yerine getirdiğinde mümkün olabileceği vurgulandı.
 
CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD, taraflar arasında  ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu  sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.
 
Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra 135 günden bu yana  hükümet kurulamadı.

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