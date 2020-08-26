Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri...

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçerken sağ tarafta büyük korunun içerisinde yer alan kırmızı bir ev bulunuyor.

20'nci yüzyılın en önemli mimar ve şehir planlamacılarından olan Bruno Taut'un kendisi için yaptırdığı Japon esintili villası, 20 yıl sonra satışa çıktı.

Kuruçeşme'de 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik 'Taut'un evi' 95 milyon TL'ye alıcı arıyor.

SAHİBİNE BÜYÜK GELİYOR

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen, Emlak çı Ümit Pişiricigil, evin İstanbul 'un en özel yapılarından biri olduğunu, 20 yıldır aynı kişiye ait olduğunu söyledi. Fiyatta pazarlık payı olduğunu belirten Pişiricigil, ismini açıklamak istemeyen mal sahibinin artık çok yaşlandığı için Taut'un evinin kendisine çok büyük geldiğini ve bu yüzden satışa çıkardığını anlattı.

MİMAR BRUNO TAUT KİMDİR?