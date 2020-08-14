Alman hükümeti: Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki adımını not ettik

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdenizde Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu. Seibert, Fransanın Doğu Akdenize savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, "Fransanın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, "Ekleyecek başka bir şeyim yok" yanıtını verdi.
AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistana yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.