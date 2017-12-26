26 Aralık 2017 Salı
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.948 0.16 EURO 4,5150 -0.12
USD 3,8100 0.02 ALTIN 156,640 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

26 Aralık 2017 Salı - 10:29 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 10:42

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye-AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini, Brexit'in yeni bir model oluşturabileceğini söyledi. Gabriel Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini de belirtti.


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) "akıllıca" bir anlaşmaya varılabilmesi durumunda bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile işbirliğinde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.

Funke medya grubuna konuşan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.
Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de Ukrayna'nın da AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söyledi.

 

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Sigmar Gabriel AB Almanya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.