Alman devinden skandal video! Türkiye’yi haritadan sildiler…

Almanya'nın dünyaca ünlü markası Continental, skandal bir videoya imza attı. Türkiye'de de faaliyet gösteren markanın Almanca tanıtım sitesinde yayınlanan videoda Türkiye resmen haritadan silindi ve Akdeniz'de adeta sulara gömüldü. Markanın bu videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Continental şirketi özür diledi, videoyu yayından kaldırdı.

Almanya-Türkiye hattında geçtiğimiz yıldan beri gergin olan ilişki bugün yeni bir video ile farklı bir boyuta taşındı. Almanya ’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir video büyük tepki çekti.

Videonun özellikle sosyal medya üzerinde tepki çekmesinin sebebi ise Continental’in Almanca sitesinde yer alan bir tanıtım videosu. Markanın Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

Videoda Türkiye adeta silinirken Kıbrıs ’ın olması dikkat çekti. Marka sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Continental, durumun fark edilir edilmez videonun yayından kaldırıldığı açıkladı.

Continental’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz."

Kaynak: Sözcü