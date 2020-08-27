Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu!

Almanya, Doğu Akdeniz'de yükselen Türkiye - Yunanistan geriliminde arabuluculuk girişimlerine devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, gayrıresmi AB toplantısında mikrofonun açık olduğunu unutup konuşunca Türkiye hakkındaki sözleri herkes tarafından duyulup ifşa oldu. Alman bakanın flaş sözleri Yunan medyasında da manşet oldu.

Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının Almanya 'nın başkenti Berlin 'de yaptığı gayriresmi toplantıda da Doğu Akdeniz 'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi gündeme geldi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplamak üzere basın mensuplarını önüne geçti.

Ancak ikili soruları cevaplamadan önce kendi aralarında konuşurken açık kalan mikrofon yüzünden konuşmaları duyuldu ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili sözleri herkes tarafından duyuldu.

Yayınlanan görüntülerde Josep Borrell’in Kramp-Karrenbauer’e Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikle ilgili görüşmeleri kastederek ‘Nasıl geçti?’ diye sorduğu duyuldu.

Kramp-Karrenbauer ise Borrell’in sorusunu ‘Zorluydu. Yunan tarafıyla olan görüşme daha kolay geçti ancak Türkiye tarafıyla olan görüşme çok zorlu geçti.’ Şeklinde yanıtladı.