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Alman ajandan kritik uyarı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!
Alman gizli servisinin eski başkanı Çin’in ‘dünyaya hükmetmeye’ çok yaklaştığını ve Avrupa’nın tehlikenin farkına varması gerektiğini söyledi.
Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini söyledi.
Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini söyledi.