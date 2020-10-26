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Alman ajandan kritik uyarı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!

Alman ajandan kritik uyarı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın! Alman gizli servisinin eski başkanı Çin’in ‘dünyaya hükmetmeye’ çok yaklaştığını ve Avrupa’nın tehlikenin farkına varması gerektiğini söyledi.

Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini söyledi.
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