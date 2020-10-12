Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Metil alkol nedir? Sahte içki zehirlenmesinde sayı artıyor!

Son günlerde artış gösteren alkol zehirlenmeleri, uygun ve yasal olmayan yöntemlerle üretilen metil alkol içerikli sahte içkiler nedeniyle de yaşanıyor. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içki, İzmir ve Kırıkkale'de son 3 günde çok sayıda kişinin hayatına mal oldu. Peki, Sahte içki neden zehirliyor? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? İşte sahte içki ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Maliyeti düşürmek amacıyla insan sağlığını hiçe sayarak üretilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor. İzmir ve Kırıkkale 'de son iki haftada 19 kişinin sahte içki yüzünden yaşamını yitirmesi, tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Sahte içki neden zehirliyor? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Metil alkol nedir? Metil alkolün zararları nelerdir? Alkol zehirlenmesi kalıcı hasar bırakır mı? İşte alkol zehirlenmesi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

SAHTE İÇKİ NEDEN ZEHİRLİYOR?

Son günlerde alkol zehirlenmesi haberleri gündemde. Alkol zehirlenmeleri, uygun ve yasal olmayan yöntemlerle üretilen metil alkol içerikli sahte içkiler nedeniyle de yaşanıyor. Çok sayıda kişinin alkolden zehirlenmesi fırsat çıların yarattığı tehlikeyi yeniden gündeme getirdi.

Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor. Sahte içkilerin üretiminde kullanılan metil alkol son derece zehirli, ölümcül bir maddedir. Sahte alkol zehirlenmelerinde sayının artmasının ve ani yaşam kaybıyla sonuçlanmasının sebebi, metil alkolün herhangi bir şekilde ayırt edilememesi. Fark edilebilme ihtimali olmadığından ve fark edildiği anda da iş işten geçmiş olacağından, son derece tehlikelidir.

Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor.

Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor.

Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor.

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir kişi içki içmeye başladıktan bir süre sonra, sarhoşlukla beraber görme bulanıklığı yaşar. Normalde insanlar sarhoşken de bulanık görmeye başladığından, bu bulanıklığın, içindeki sahte içkinden mi yoksa alkolden mi kaynaklandığı ayırt edilemez. Fark edilebilme ihtimali olmadığından ve fark edildiği anda da iş işten geçmiş olacağından, son derece tehlikelidir

Kişilerin, metil alkol zehirlenmesi yaşadıklarını anladıkları anda, derhal bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Çünkü içki artık kana karıştığında kusmak bile çözüm olmuyotr. Kana karışan bir maddenin, kişinin kendi kendine yapacağı müdahaleyle vücuttan uzaklaşması söz konusu değil.

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor.

Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.

SAHTE İÇKİ SATMANIN CEZASI NE?

Sahte içki üretimi ve satışı yapanlar için olayın sonucuna göre farklı ceza uygulamaları bulunuyor.

Ölümle sonuçlanan olaylarda temin eden ve satanlar, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 20-25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkol zehirlenmesi sonucu kalıcı olarak bir duyunun, organının kaybedilmesi durumunda ise istenilen ceza "olası kastla yaralama" suçundan en az 5 yıl oluyor.

Geçici körlük gibi müdahaleyle tedavi edilebilen sonuçlarda da sanıklar hakkında 4 ay ila bir yıl hapis cezası isteniyor.

ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir. Etanol bakterisit ve anti-fungal etkileri nedeniyle tıbbi temizlikte ve en yaygın olarak da antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak kullanılır. Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir.

METİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR, NEREDE KULLANILIR?

Metil alkol (metanol) odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur. Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.

ETİL ALKOL İLE METİL ALKOLÜN FARKI NEDİR?

Etil alkol vücutta metabolize olan yani karaciğer tarafından işlenebilen bir alkol olduğundan içki yapımında kullanılan tek alkol türüdür. Metil alkol ise vücutta metabolize olmaz ve vücuda girdikten sonra formaldehid ve formik asit isimli iki kimyasala bozunur.

Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve toksiteden formik asit sorumludur. Retinada formaldehit oluşumu özellikle ‘kör sarhoş’ diye tanımlanan körlüğe neden olan optik papillit ve retinal ödeme yol açar.