Alkol satışı ile ilgili dikkat çeken gelişme!

Türkiye dün tam kapanma sürecinin ilk gününü yaşadı. Yasak kararı ile birlikte en çok tartışılan konulardan biri ise içki satışının yasak olup olmadığıydı. Biz de içki satış noktalarına gittik. Gittiğimiz yerlerde içki satışı devam ediyordu. İşletmeciler, kendilerine herhangi bir yasak kararı iletilmediği için satış yaptıklarını, hafta sonları ise geçmiş dönemde olduğu gibi içki satışı yapmayacaklarını söyledi.

Tam kapanma sürecinin başlamasının ardından alınan kararla birlikte bazı karışıklıklar da yaşandı. Tam kapanma süreci başlamadan önce uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında içki satışı yasaklanmış, içki satış noktaları da hafta sonu kısıtlamalarında içki satışını durdurmuştu. Ancak tam kapanma süreciyle birlikte içki satışının yasaklanıp yasaklanmadığına yönelik net bir açıklama olmadı. Net bir bilgi olmayınca da kafalarda soru işaretleri oluştu. Biz de tüm bu sürecin ardından yasağın başladığı ilk gün içki satışı yapan noktalara giderek durumu yerinde gözlemledik. Market ve bayilerde yetkililerle konuştuk. Gittiğimiz tüm noktalarda içki satışı yapılıyordu.

SADECE HAFTA SONU

İlk olarak büyük bir zincir markete giderek, içki satışının yapılıp yapılmadığına baktık. Herhangi bir ‘satış yasak’ ibaresi yoktu. Mağaza çalışanlarına satışın yasak olup olmadığını sorduk: “Şu an için bize gelen bir bilgi yok. Satış yasaktır denmediği için satış yapmaya devam ediyoruz. Ancak hafta sonları içki satışımız olmayacak. Çünkü bir önceki kararda hafta sonu kısıtlamalarında içki satışının yasak olduğu net bir şekilde bildirilmişti. Bu karar hala geçerli olduğu için hafta sonu içki satışımız olmayacak.” Gün içinde bir denetim yapılıp yapılmadığını sorduğumuzda ise içki satışı konusunda herhangi bir denetim yapılmadığını söyledi.

YASAK BİLGİSİ GELMEDİ

Bu kez cadde üstünde tabelasında ‘.. tekel’ yazan bir satış noktasına girdik. Tekellerin tam kapanma sürecinde açılmasının yasak olduğunu, kendilerinin neden açık olduğunu sorduk. İşletmeci, kendilerinin bakkal olarak da faaliyet gösterdiğini, yasak sürecinde açık kalma hakkı olduğunu söyledi. İçki satışının devam edip etmediğine yönelik olarak da şunları söyledi: “Biz satışa devam ediyoruz. Çünkü net olarak bize içki satışının yasak olduğuna dair bir bildirim yapılmadı. Bu bildirim olmadığı için içki sattık diye ceza da kesilemez diye düşünüyorum. Ancak hafta sonları içki satışı yasak olduğu için satışlarımızı durduruyoruz. İçki satan bazı arkadaşlarımıza zabıtanın gelerek içki satışının yasak olduğunu söylediklerine dair duyum alıyoruz. Bizim dükkanımıza ise gelen olmadı.”

Aynı cadde üzerinde başka bir satış noktasına gittik. Buradaki işletmeciden de benzer cümleleri duyduk. İşletmeci, içki satışına devam ettiklerini, herhangi bir problemle de karşılaşmadıklarını söyledi.

SABAH SAATLERİNDE

Başka bir zincir marketin şubesinde de benzer durum yaşanıyor. Hafta sonu yasaklarında içki reyonlarının önünü bariyerlerle kapatan ve içki satışı yapılmasının yasak olduğuna dair ibareler konulan markette, dün içki satışında herhangi bir kısıtlama yoktu. Satışların devam ettiğini söyleyen market çalışanı, sabah saatlerinde daha mağazaları açılmadan hemen önce ‘içki satabilirsiniz’ şeklinde bilgi geldiğini belirtti.

ANKARA’DA DA SATIŞ YAPILDI

Ankara’da da bazı zincir marketlerde dün içki satışı devam etti. Market yetkilileri, Yasak kararının sadece hafta sonları için olduğunu savunarak, “Daha önce olduğu gibi biz sadece cumartesi ve pazar günleri içki satmayacağız. Ama hafta ortası satışlarımız devam edecek” dedi. (Hürriyet)