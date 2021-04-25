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Alkol ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 12:46

Alkol ile ilgili flaş değişiklik. Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol tesisi kuracak, üretim ve ithalat yapacak gerçek ve tüzel kişilerden imza sirküsü istemeyecek. Buna göre, alkol ve alkollü içki sektörüne üretici olarak girecek, üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek, yeni alkollü ürün ekleyecek gerçek ve tüzel kişilerin sözleşmelerinde imza sirküleri talep edilmeyecek.


Bakanlığın konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, alkol ve alkollü içki sektörüne üretici olarak girecek,  üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek, yeni alkollü  ürün ekleyecek gerçek ve tüzel kişilerin sözleşmelerinde imza sirküleri talep  edilmeyecek.
 
Alkol, alkollü içki ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel  kişilerin uygunluk belgesi taleplerinde de imza sirküsü şartı aranmayacak, ana  sözleşmelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması yeterli olacak.
 
Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin  taleplerine ilişkin dilekçelerde de yetkili kişilere ait imza sirkülerinin  bulunması şartı aranmayacak. Bu kişilerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa bunların tadilleri istenecek.
 
Uygulama, etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya  tüzel kişilerin firmalarına ilişkin belgelerde yer alanlara ait imza sirküleri  için de geçerli olacak.
 

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