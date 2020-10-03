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Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 10:46 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 10:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i  telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes  sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.
 
Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim  birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını  kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını  bildirdi.
 
Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu  gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan  Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak  sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti.
 
Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının  sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.
 

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Macron Aliyev Ermenistan Azerbaycan
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