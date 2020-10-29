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Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 17:07 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye Cumhuriyetinin 97nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğana ve Türkiye halkına tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyeve teşekkür ederek, Türkiyenin Azerbaycanın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
 

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