Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye Cumhuriyetinin 97nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğana ve Türkiye halkına tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyeve teşekkür ederek, Türkiyenin Azerbaycanın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
DHA | 29 Ekim 2020 Perşembe - 17:07 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İspanya'dan flaş koronavirüs kararı! 6 ay uzatıldı
- Fuat Oktay'dan Fransa'daki terör saldırısına kınama
- Almanya, ırkçı Paludan’ı sınır dışı etti
- Best Model Türkiye'nin birincileri belli oldu! 15 yaşında...
- Putin'den flaş müzakere önerisi: 5 artı 2 bölge...
- Rusya’da hayvanat bahçesinde ABD başkanlık seçimi kehaneti