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Aliyev'den ABD'nin skandal kararına tepki: Tarihi hata

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 21:53

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın  açıklaması kınandı.
 
Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata"  olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü  kaydetti.
 
Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş  birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı,  Azerbaycan'ın her  zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
 

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